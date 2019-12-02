Москва, 2 декабря 2019, 17:49 — REGNUM По прогнозным оценкам, число погибших в автодорогах России в 2019 году составит 17 тысяч человек, считает руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов. Об этом он заявил 2 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя аварию, которая произошла 1 декабря в Забайкальском крае.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, следователи задержали индивидуального предпринимателя, который организовал перевозку пассажиров автобусом, попавшим в смертельную аварию в Забайкальском крае.
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