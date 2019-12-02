Москва, , 17:49 — REGNUM По прогнозным оценкам, число погибших в автодорогах России в 2019 году составит 17 тысяч человек, считает руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов. Об этом он заявил 2 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя аварию, которая произошла 1 декабря в Забайкальском крае.

«В прошлом году на российских дорогах погибли 18 тысяч человек. В этом году ожидаемая цифра 17 тысяч, — отметил он. — И если взять основную версию [причин аварии, произошедшей в Забайкальском крае], то лопнуло колесо. Почему оно лопнуло? Может быть, оно было настолько старое, что его уже нельзя было эксплуатировать? И сейчас с 2012 года у нас новый закон о техосмотре, который фактически забрали у госавтоинспекции и отдали страховщикам. И техосмотра сейчас просто нет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, следователи задержали индивидуального предпринимателя, который организовал перевозку пассажиров автобусом, попавшим в смертельную аварию в Забайкальском крае.

Читайте ранее в этом сюжете: В рамках дела о смертельном ДТП в Забайкалье задержан организатор перевозки