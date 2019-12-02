Тула, , 17:47 — REGNUM Житель Чукотского автономного округа осуждён за убийство, которое он совершил в Тульской области в 2005 году, сообщили ИА REGNUM 2 декабря в пресс-службе СКР. Решение вынесено тульским судом.

Как установлено судом и следствием, в июне 2005 года в одном из домов города Суворова Тульской области мужчина, находившийся в состоянии опьянения, в ходе ссоры несколько раз ударил знакомого руками и ногами по голове и туловищу. Затем, вместе с другим собутыльником, они вытащили жертву на улицу, где продолжили его бить. Позже потерпевший скончался в хирургическом отделении больницы.

После этого обвиняемый скрылся с места происшествия. Задержать его по горячим следам не удалось, и его объявили в федеральный розыск. Установить его место жительства удалось лишь спустя несколько лет — обвиняемого нашли в Чукотском автономном округе.

Суд при участии присяжных заседателей признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Его соучастник был осуждён на 10 лет лишения свободы в 2006 году.