Москва, 2 декабря 2019, 17:34 — REGNUM Из 44 человек, пострадавших в аварии, которая произошла 1 декабря в Сретенском районе Забайкальского края, десять по-прежнему находятся в тяжёлом состоянии. Об этом 2 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
При этом губернатор отметил, что «по состоянию дорог у нас есть проблемы», но подчеркнул, что на той дороге, где произошло ЧП, и дорожное покрытие, и мост, и бордюрное ограждение были в нормальном состоянии.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье 1 декабря 2019 года туристический автобус вылетел с трассы на лёд. Трагедия произошла недалеко от станции Куэнга в Сретенском районе края. В автобусе ехали 44 человека, из которых 19 человек погибли.
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