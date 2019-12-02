Москва, , 17:34 — REGNUM Из 44 человек, пострадавших в аварии, которая произошла 1 декабря в Сретенском районе Забайкальского края, десять по-прежнему находятся в тяжёлом состоянии. Об этом 2 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

«Но наша основная цель сейчас — это помочь тем, кто пострадал, тем, кто находится в трудной ситуации, — сказал Осипов. — В тот же вечер по горячим следам в три районные больницы были доставлены 19 человек. После этого дополнительно обратились ещё двое пострадавших. И сейчас у нас в медицинских учреждения находится 21 человек. Из них 10 человек в тяжёлом состоянии. В отношении трёх есть угроза их жизни, а остальные в стабильном состоянии. Пять — средней тяжести. По медицинскому оборудованию и препаратам — у нас всё есть. Были проведены консультации с московскими медицинскими центрами. Для спасения жизни пострадавших сделано все возможное».

При этом губернатор отметил, что «по состоянию дорог у нас есть проблемы», но подчеркнул, что на той дороге, где произошло ЧП, и дорожное покрытие, и мост, и бордюрное ограждение были в нормальном состоянии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье 1 декабря 2019 года туристический автобус вылетел с трассы на лёд. Трагедия произошла недалеко от станции Куэнга в Сретенском районе края. В автобусе ехали 44 человека, из которых 19 человек погибли.

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