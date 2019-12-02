Салехард, , 17:31 — REGNUM Не менее пяти человек получили травмы и ранения при столкновении автобуса и грузового автомобиля на одной из автодорог Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает 2 декабря региональное управление ГИБДД.

Рейсовый автобус и грузовой «КАМаз» столкнулись на автотрассе между Ноябрьском и посёлком Вынгапуровский. Оба водителя находились в трезвом и адекватном состоянии.

В автобусе находились 12 пассажиров и водитель.

Оба транспортных средства двигались в попутном направлении. Не исключено, что это позволило избежать более трагического исхода.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв при падении с обрыва автобуса в Чили достигло 20 человек