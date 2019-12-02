Москва, , 17:25 — REGNUM Уполномоченная по правам ребенка в Российской Федерации Анна Кузнецова заявила, что в смертельном дорожно-транспортном происшествии с туристическим автобусом в Забайкальском крае погибли в том числе четверо несовершеннолетних. Об этом Кузнецова написала на своей странице в социальной сети Facebook сегодня, 2 декабря.

Напомним, что смертельное ДТП произошло в Сретенском районе Забайкальского края 1 декабря. Туристический автобус, следовавший в Читу, в котором находились 44 человека, вылетел с моста через реку Куэнга в 60 километрах от Сретенска. У автобуса лопнула шина, что и стало причиной ДТП.

В аварии погибли 19 человек.

Кузнецова пишет, что среди погибших — четверо несовершеннолетних. Ещё один ребенок получил травмы различной степени тяжести и находится в больнице. Также врачи смогли спасти жизнь беременной женщине и ее малышу.