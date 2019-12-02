Манила, , 17:35 — REGNUM Более сотни внутренних и международных авиарейсов были отменены на Филиппинах из-за приближения тайфуна «Тисой». Об этом 2 декабря сообщает агентство Philippine News Agency.

Генеральный директор Управления гражданской авиации страны (CAAP) Джим Сидионгко (Jim Sydiongco) обратился к местным перевозчикам с призывом принять превентивные меры в отношении возможных сбоев в воздушном сообщении из-за приближения тайфуна.

Аэропортам, находящимся под руководством СААР, настоятельно рекомендовано передислоцировать лёгкие воздушные суда, документацию и оборудование в более надёжные, сухие и безопасные районы.

Также рекомендовано отменить все тренировочные полёты, укрепить здания аэропортов, заблокировав двери и окна помещений специальными ставнями и воротами, отправить по домам весь неосновной персонал.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за угрозы тайфуна на Филиппинах эвакуированы десятки тысяч человек. По данным управления общественной безопасности, всего около 300 тыс. человек находятся в потенциальной опасности из-за угрозы наводнений, более 105 тыс. угрожает опасность от грязевых потоков с вулкана Майон.

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