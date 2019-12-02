Лиски, Воронежская область, , 17:13 — REGNUM В Воронежской области суд назначил наказание в виде реальных сроков лишения свободы супругам, издевавшимся над маленьким сыном, сообщили ИА REGNUM 2 декабря в пресс-службе СУ СКР.

Как установлено следствием и судом, 29-летний житель Лиски и его 24-летняя супруга в течение более чем двух лет, с июня 2017 по июль 2019 года, систематически избивали маленького сына женщины, ребёнка также лишали свободы.

«На предварительном следствии супружеская пара признала вину в инкриминируемых им деяниях. Вместе с тем помимо признательных показаний вина обвиняемых подтверждалась показаниями свидетелей, потерпевшего, заключениями судебных экспертиз, иными доказательствами, собранными по уголовному делу», — уточнили в следственных органах.

Мужчина признан судом виновным в истязании и незаконном лишении свободы, ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Его супруга признана виновной в истязании, незаконном лишении свободы и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, ей назначено 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.