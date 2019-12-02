Ярославль, 2 декабря 2019, 16:59 — REGNUM 30 ноября в Ярославле на улице Панина произошел взрыв бытового газа, в результате которого пострадал житель квартиры и соседние помещения. Это уже второй взрыв в областном центре за последние четыре года. В феврале 2016 года в результате взрыва на улице 6-й Железнодорожной погибли 7 человек. После этого проверки газового оборудования массово проводились в городе и в области. И все же это не помогло избежать нового взрыва, пусть и с меньшими последствиями. Как считают опрошенные ИА REGNUM эксперты, виной всему остается человеческий фактор и отсутствие реальных мер воздействия на безответственных хозяев квартир.
По мнению Дмитрия Муллова, взрывов бытового газа можно избежать только при совместных действиях и ответственности жителей, управляющей компании и организации, которая обслуживает газовое оборудование. Такая взаимная ответственность, к сожалению, встречается редко. Депутат муниципалитета Ярославля Олег Ненилин говорит о том, что к безответственным жильцам нужно применять жесткие меры. Так уже известно, что хозяин квартиры, где взорвался газ, дважды не пустил газовиков. Кстати, не давал проверить оборудование и жилец квартиры на 6-й Железнодорожной.
Можно ли защититься «от дурака», в руках которого смертельно опасное оружие? Дмитрий Муллов говорит, что такая возможность есть.
По словам Олега Ненилина, установить сигнализаторы можно даже за счет средств фонда капремонта. Но пока в Ярославской области такая работа практически не ведется. Жителям важнее текущие крыши или трубы, а фонд сам такую работу не инициирует. Правда, сам Ненилин не верит в эффективность таких приборов в случае асоциального поведения жильцов — хозяин квартиры может попросту отключить прибор.
Пока что опасность газа люди осознают недостаточно. Обязанность содержания газовых сетей лежит на собственниках. Они могут и отказаться оплачивать обслуживание и ремонт. В перспективу отключения газа в этом случае верят не все.
Ненилин отмечает, что после трагедии на 6-й Железнодорожной, где погибло 7 человек, работа по контролю за газовым оборудованием активизировалась. Принимаются меры и на федеральном уровне. Но пока, как показало последнее происшествие, их недостаточно.
Сейчас в обстоятельствах взрыва дома на улице Панина разбирается следствие. По неофициальной информации, в квартире были открыты вентили газовой плиты, в том числе и духовки. Если будет доказана вина собственника квартиры, ему придется компенсировать ущерб, принесенный жильцам соседних квартир.
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