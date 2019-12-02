Сантьяго, , 17:17 — REGNUM Число погибших в результате падения автобуса с обрыва в Чили возросло до 20 человек. Об этом 2 декабря сообщает телеканал 24 Horas.

Авария произошла в ночь на 2 декабря на участке горной дороги недалеко от города Тальталь. двухэтажный автобус с пассажирами направлялся из города Антофагаста в столицу Чили город Сантьяго. Водитель не справился с управлением и автобус рухнул в овраг с высоты около 20 метров.

В салоне автобуса находились 50 человек. По последним данным, в результате ДТП погибли 20 человек, пострадали 21 человек. Пострадавшие госпитализированы в больницы Тальталя.

Транспортная компания-владелец автобуса заявила, что у транспортного средства были все необходимые документы, необходимые для эксплуатации и перевозки пассажиров. Все служащие компании соблюдали рабочий график и график отдыха. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются. На месте работают представители экстренных служб. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 26 погибших в Тунисе в результате падения в овраг автобуса с пассажирами на западе страны.

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