Москва, , 16:44 — REGNUM В сети интернет появилась странная видеозапись на которой видно, как огромный белый медведь идет недалеко от автомобиля, из которого ведется видеозапись, а на боку животного черной краской написано: «Т-34».

Где именно сделана данная видеозапись не совсем понятно. Это может быть Чукотка, а может быть и Новая Земля.

В интервью РИА Новости старший научный сотрудники Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочневй рассказал, что точно сказать. где именно была сделана видеозапись пока не удалось.

При этом Кочнев отметил, что если надпись была сделана обычной краской, то она довольно быстро смоется, так как белые медведи периодически плавают в море. Однако в данный момент такая надпись вполне может помешать медведю охотится — она его явно демаскирует.

Кочнев также рассказал, что в этом году большая суматоха с белыми медведями была на Новой Земле. Там даже принимали меры в связи с этим — производился отлов и обездвиживание животных.

«А поскольку там не ученые этим занимаются, то могли быть «шутники», — сказал Кочнев.