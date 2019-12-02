Нижний Тагил, Свердловская область, , 16:43 — REGNUM В Нижнем Тагиле перед судом предстанут 63-летний мужчина и 33-летняя женщина, обвиняемые в организации незаконной миграции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело по существу будет рассматривать Ленинский районный суд Нижнего Тагила.

По версии следствия, обвиняемые, в зависимости от роли и степени участия, организовали фирму, с помощью которой осуществляли фиктивную постановку на регистрационный учёт иностранных граждан за денежное вознаграждение. Незаконная деятельность началась с 2014 года.

Отметим, что за этот период незаконную регистрацию получили тысячи иностранцев.

Так в 2014 году на учёт были незаконно поставлены 1537 граждан, в 2015 году — более двух тысяч иностранцев, в 2016 году — не менее 2757 человек, в 2017 году — более 4306 человек, в 2018 году — не менее 3580 иностранных граждан.