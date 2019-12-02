Боровичи, Новгородская область, , 16:38 — REGNUM В одной из квартир города Боровичи Новгородской области нашли тело женщины с отсечённой головой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета РФ, об этом следователям сообщила сама хозяйка этой квартиры.

Установлено, что инцидент произошёл 30 ноября. Погибшей оказалась 56-летняя жительница Боровичей. По предварительным данным, она была в гостях у хозяйки квартиры, с которой распивали спиртные напитки.

Следователи провели осмотр места происшествия и допросили жителей дома. Устанавливаются очевидцы преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Расследование продолжается.

«ВНовгороде.ру» уточняет, что хозяйка квартиры, которая сообщила о страшной находке следователям, держит дома более десяти собак. В ходе осмотра квартиры следователи обнаружили в ней и погибших животных.