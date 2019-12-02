Уфа, , 16:10 — REGNUM Бывшего полицейского в Башкирии осудили за получение взятки. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде установлено, что за взятку в 5 тысяч рублей полицейский должен был предоставлять агентству ритуальных услуг информацию о скоропостижных смертях.

Стерлитамакский городской суд признал экс-полицейского виновным. Мужчина не согласился с приговором суда и обжаловал приговор.

Отмечается, что Верховный суд Башкирии отклонил апелляционную жалобу экс-стража порядка, поскольку счел его вину доказанной. В результате бывший сотрудник полиции оштрафован на 50 тысяч рублей.