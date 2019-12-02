Рыбинск, Ярославская область, , 16:01 — REGNUM Жителя Ярославской области будут судить за незаконную охоту на кабана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области. Факт браконьерства был установлен на территории Рыбинского муниципального района. В ходе рейдовых мероприятий при участии егерей местного охотхозяйства был установлен подозреваемый.

Изъятый капкан УМВД по Ярославской области

«Была получена информация, что один из жителей деревни Барбино Рыбинского района осуществлял лов кабанов с помощью капканов. В ходе осмотра прилегающей территории по месту жительства данного гражданина были обнаружены останки лося. Мужчиной даны признательные показания, он пояснил, что в начале ноября в лесном массиве на лосиной тропе установил капкан — в виде петли из металлического тросика, куда попал лось, мясо которого он использовал», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Полицейские изъяли у подозреваемого остатки лосятины. Также у браконьера нашли капканы, которые он собирался ставить в лесу. По предварительной информации ущерб, нанесенный государству, составил 240 тысяч рублей. Расследование уголовного дела браконьера продолжается.

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