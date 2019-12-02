Екатеринбург, , 15:52 — REGNUM В Екатеринбурге обвиняемый в убийстве 9-летнего сына отправлен под арест в следственный изолятор. Решение об этом принял Ленинский районный суд.

Мужчина будет находиться в следственном изоляторе до 26 января 2020 года включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее задержанному гражданину было предъявлено обвинение.

Напомним, что тело 9-летнего мальчика с признаками криминальной смерти было найдено в Екатеринбурге 27 ноября. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Вскоре в Уфе по подозрению в убийстве был задержан отец ребёнка и 48-летняя женщина, подозреваемая в пособничестве в убийстве.

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