Уфа, , 15:56 — REGNUM Предпринимателя осудили в Уфе за хищение средств хоккейного клуба (ХК) «Салават Юлаев». Об этом 2 декабря сообщает пресс-службы прокуратура Башкирии.

Следствием установлено, что директор ООО «СКБ» заключив договор с АНО «ХК Салават Юлаев», должен был поставить и смонтировать системы видеонаблюдения и безопасности УСА «Уфа-Арена».

Отмечается, что 50-летний предприниматель смонтировал часть вышеназванного оборудования, которое не соответствовало заявленным характеристикам, указанным в договоре. Таким образом, ХК «Салават Юлаев» потерпел убытки в размере 2 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере.

Суд Уфы признал предпринимателя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Кроме этого, мужчина должен возместить причиненный ущерб.

Отмечается, что свою вину осужденный не признал.

По сообщению пресс-службы ведомства, прокуратура Башкирии планирует обжаловать приговор, который по ее мнению является очень мягким.