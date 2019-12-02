Санкт-Петербург, , 15:37 — REGNUM Группу дерзких похитителей спецтехники в Петербурге удалось задержать спустя несколько суток в Ленинградской области, где оперативники Приморского района Петербурга устроили засаду и задержали воров с поличным. При этом пришлось применить оружие и стрелять на поражение, сообщает 2 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Задержанными оказались «гастролеры», похитившие технику и перевозившие ее в Ленобласть. Операция по задержанию злоумышленников тщательно готовилась, и угонщиков удалось задержать по горячим следам.

Сообщение о краже дорогостоящей техники поступило в полицию 29 ноября от механика строительной компании. Мужчина заявил, что с территории охраняемой стройплощадки на пересечении Камышовой и Яхтенной улиц был похищен экскаватор-погрузчик жёлтого цвета. Как выяснили полицейские, угнать спецтехнику помог обман, злоумышленник сослался на необходимость «подровнять дорожное покрытие».

«Сотрудники полиции выяснили путь следования спецтехники: при просмотре записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что погрузчик последовал до Комендантского проспекта, где был погружен на эвакуатор, который проследовал по автодороге Западного скоростного диаметра в южном направлении города Санкт-Петербурга», — отмечают в управлении ведомства.

След злоумышленников привел на автостоянку на Ульяновском шоссе в поселке Никольское Тосненского района Ленобласти, где и был обнаружен похищенный погрузчик. Там полицейские и устроили засаду. Ждать пришлось недолго, в первый день зимы, около семи часов вечера, за ценным механизмом приехали двое мужчин.

Не ожидая облавы, один из угонщиков оказал активное сопротивление, из-за чего полицейским пришлось сначала сделать предупредительный выстрел в воздух, а затем два выстрела по ногам. В результате пуля попала в ногу 34-летнего подозреваемого.

«Сотрудники полиции на месте оказали ему первую медицинскую помощь, после чего он был госпитализирован», — отметили в полиции.

Второй подозреваемый, 54-летний мужчина, доставлен в территориальный отдел полиции. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «кража» УК РФ. В ближайшее время подозреваемым будет избрана мера пресечения.