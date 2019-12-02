Уфа, , 15:23 — REGNUM В Башкирии погиб пассажир иномарки, которая съехала в кювет, врезалась в дерево и опрокинулась. Об этом 2 декабря сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла 2 декабря в 14 часов в Караидельском районе на 58 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка.

Он отметил, что 24-летний мужчина управлял автомобилем Hyundai Solaris. В какой-то момент автомобиль съехал в кювет, врезался в дерево и опрокинулся. От полученных травм на месте ДТП скончался 26-летний пассажир иномарки, житель Аскинского района.

По словам водителя, ДТП произошло из-за заноса автомобиля во время снегопада.

В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС.