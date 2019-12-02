Ростов-на-Дону, 2 декабря 2019, 15:12 — REGNUM Упавший в Ростове-на-Дону автомобильный кран повредил жилой дом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России 2 декабря.
«Автомобильный кран упал на территории жилого дома. Ведутся восстановительные работы», — проинформировали в ведомстве.
Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.
ИА REGNUM напоминает, что автомобильный кран упал около 13:45 мск в переулке Братский.
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