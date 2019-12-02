Омск, 2 декабря 2019, 15:10 — REGNUM В Омске следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины в фойе помещения отдела полиции. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 декабря в следственном управлении СКР по Омской области.
Проводится доследственная проверка. Установлено, что днём 28 ноября 2019 года 57-летний мужчина, доставленный в отдел полиции по подозрению в совершении кражи, скончался в фойе помещения.
По данным судмедэкспертизы, омич умер от острой сердечной недостаточности. Телесных повреждений на его теле не нашли. Известно, что мужчина злоупотреблял алкоголем.
Как сообщало ИА REGNUM, на Урале экс-медсестру обвиняют в похищении денег у скончавшегося пациента.