Москва, , 15:12 — REGNUM Самолёт президента России Владимира Путина, прибыв в Бишкек 28 ноября, садился в плотном тумане. О деталях посадки пилоты президентского лайнера рассказали в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин».

По словам экипажа самолета Ил-96−300ПУ, погода в районе аэропорта в Бишкеке менялась каждые 10−15 минут, большинство гражданских рейсов отправились для посадки в Алма-Ату. Пока самолет с Путиным снижался, погода стала ещё хуже.

«Но мы к этому были готовы, у нас запас топлива позволял подождать в зоне ожидания и, если это было необходимо, уйти спокойно на запасной аэродром без всякого риска. Ближайший там — Алма-Ата», — сказали лётчики.

В зоне ожидания пилоты потеряли всего 10−12 минут и приземлились в условиях, минимально допустимых для аэродрома. Посадка прошла без всякого риска для пассажира, добавил экипаж.

«Всё было сделано так, как должно было быть сделано», — заключили пилоты.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября президент РФ принял участие в саммите глав государств ОДКБ в Бишкеке. По прибытии его встречал в аэропорту президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Читайте также: Путин предупредил о возможности появления новых горячих точек у границ ОДКБ