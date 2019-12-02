Ростов-на-Дону, , 15:03 — REGNUM Уголовное дело в отношении исполняющей обязанности начальника УФНС РФ по Ростовской области Ирины Александровой отправили на доследование. Об этом сообщили в Ленинском районном суде Ростова.

ИА REGNUM ранее сообщало, что заместитель начальника УФНС России по Ростовской области фактически руководила ведомством. Чиновницу арестовали в мае 2019 года по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Согласно материалам уголовного дела, Александрова отменила решение об отказе в возмещении НДС в адрес компании ООО «ДИС» в сумме 21 млн рублей, что привело к хищению бюджетных средств.