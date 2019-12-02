Старая Русса, Новгородская область, , 14:53 — REGNUM В Старой Руссе Новгородской области сотрудница микрофинансовой организации подозревается в мошенничестве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, от имени бывших клиентов компании 40-летняя сотрудница этой организации заключила более 30 фиктивных договоров потребительского займа на суммы от 8 до 14 тыс. рублей, а полученными деньгами успела погасить собственные кредиты.

Факты мошенничества выявили сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Старорусский». Полицейские установили, что общий ущерб превысил 350 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года в Старой Руссе были выявлены факты присвоения денег клиентов в микрофинансовой компании «ВДМ-Финанс» — уголовное дело в отношении сотрудницы компании дошло до суда.

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