Уфа, 2 декабря 2019, 14:53 — REGNUM Прямое железнодорожное сообщение возобновится между Казанью и Уфой. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба государственного комитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству.
По сообщению пресс-службы комитета, прямое сообщение между Уфой и Казанью будет восстановлено с 9 декабря текущего года.
В Казань пассажиры из Уфы смогут уехать по нечетным дням в беспересадочных вагонах «Уфа — Казань». Время в пути составит чуть более 20 часов.
В Уфу из Казани поезда будут выезжать по четным дням. Время в пути составит порядка 21 часа.