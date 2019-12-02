Уфа, , 14:53 — REGNUM Прямое железнодорожное сообщение возобновится между Казанью и Уфой. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба государственного комитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству.

По сообщению пресс-службы комитета, прямое сообщение между Уфой и Казанью будет восстановлено с 9 декабря текущего года.

В Казань пассажиры из Уфы смогут уехать по нечетным дням в беспересадочных вагонах «Уфа — Казань». Время в пути составит чуть более 20 часов.

В Уфу из Казани поезда будут выезжать по четным дням. Время в пути составит порядка 21 часа.