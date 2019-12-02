Манила, , 14:47 — REGNUM Приближение шторма Каммури к побережью Филиппин привело к эвакуации жителей и поставило под угрозу игры Юго-Восточной Азии (SEA Games) вблизи Манилы, сообщает Sindonews.

Ожидается, что Каммури ударит по востоку Филиппин вечером 2 декабря или утром 3 декабря. Согласно прогнозам, шторм будет сопровождаться сильным дождем и ветром с порывами до 185 км / час.

Почти 70 тыс. человек покинули свои дома в регионе Бикол, где, как ожидается, шторм Каммури обрушится на берег.

«Мы надеемся, что сильного ущерба не будет, но, учитывая его силу, не можем ничего гарантировать. Мы эвакуировали людей в районах, которые находятся на прямом пути шторма», — заявил официальный представитель национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Марк Тимбал.

На Филиппинах также предупредили об угрозе оползней, вызванных дождями.

Напомним, самым смертоносным тайфуном, поразившим Филиппины, стал тайфун Хайян в 2013 году, в результате которого погибли более семи тысяч человек.

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