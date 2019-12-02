Екатеринбург, , 14:47 — REGNUM На дорогах Среднего Урала за минувшие выходные задержаны 123 водителя без прав на управление автомобилем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Большинство задержанных, а это 98 граждан, ранее не получали права на управление автотранспортными средствами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области в минувшие выходные сотрудники ГИБДД провели профилактические рейдовые мероприятия. В ходе сплошных проверок на дорогах региона были задержаны 158 водителей, которые отправились в дорогу в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что неделю назад в Свердловской области были задержаны 103 водителя без прав управления автомобилем.

Читайте также: На дорогах Среднего Урала за три дня задержали 103 водителя без прав

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале увеличилось количество задержанных в выходные за «пьяную» езду