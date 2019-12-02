Белгород, , 14:48 — REGNUM Комплексную служебную проверку проведут в школе № 15 Белгорода, сообщили 2 декабря в пресс-службе мэрии. Это решение принято в понедельник на заседании комиссии по делам несовершеннолетних, которая рассматривала драку, произошедшую на уроке между учителем и учеником.

Инцидент произошёл 29 ноября в кабинете информатики центра образования № 15 Белгорода. Видео драки попало в интернет.

Директор учреждения сначала пообещала уволить учителя за нарушение правил педагогической этики, однако позже в департаменте образования пояснили, что преподаватель получит дисциплинарное взыскание. В поддержку учителя высказались коллеги и ученики школы. По данным паблика «Белгород — это интересно», драку спровоцировал старшеклассник, который опоздал на урок и нахамил педагогу.

Результаты проверки объявят 12 декабря.