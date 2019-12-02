Омск, , 14:40 — REGNUM Житель Омска, обвиняемый в нападении на пожилых людей и грабеже, предстанет перед судом. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 декабря в прокуратуре Омской области.

Омич обвиняется в грабеже и покушении на грабёж. Установлено, что ранее неоднократно судимый мужчина в сентябре 2019 года совершил три нападения на случайных прохожих. Двое из потерпевших являлись пожилыми людьми.

Злоумышленник нападал на тех, кто не мог оказать ему сопротивление. Он следовал за потерпевшими по улице, дожидался, когда они дойдут до подъезда и нападал, вырывая из рук своих жертв сумочки. Ущерб составил от 1 до 5 тысяч рублей.

При очередном нападении на пожилую женщину омича задержал жилец одной из квартир. Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Москвы прохожие помогли полиции задержать грабителя.

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