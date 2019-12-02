Деревня Спасская Полисть, Новгородская область, , 14:39 — REGNUM Крупное ДТП произошло сегодня, 2 декабря, на 560 км автодороги М-10 («Россия», Москва — Санкт-Петербург) в Чудовском районе Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД, около 10:54 близ деревни Спасская Полисть столкнулись три автомобиля.

Водитель автомобиля Chevrolet Lacetti — 46-летний мужчина — не учёл дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Машина сначала столкнулась с автомобилем «КАМАЗ», затем — совершила лобовое столкновение с фурой Mercedes-Benz Actros.

В результате аварии пострадали пять человек, находившиеся в автомобиле «Шевроле» — это двое мужчин, две женщины и девочка-подросток. С травмами различной степени тяжести они госпитализированы в больницы Великого Новгорода.