Ярославль, , 15:00 — REGNUM Владельцы квартиры в Ярославле, где 30 ноября взорвался газ, не пустили сотрудников газовой службы для проверки оборудования и вентиляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в компании «Газпром газораспределение Ярославль», которая обслуживает этот дом.

Последствия взрыва газа в Ярославле МЧС России по Ярославской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв произошел вечером в субботу 30 ноября. В результате пострадал 18-летний житель квартиры, он госпитализирован. Жители дома были эвакуированы. Сейчас они вернулись в квартиры, кроме подъезда, где произошел взрыв.

Не исключено, что одной из причин взрыва стала неисправная вентиляция. Ее должны проверять сотрудники компании, которая обслуживает дом. Между тем доступ в квартиру газовики так и не смогли получить.

Как рассказали в ООО «Газпром газораспределение Ярославль», проверка состояния оборудования должна проводиться раз в год. Сотрудники компании приходили в эту квартиру в июле и октябре 2019 года. Но каждый раз никого дома не было.

По данным организации, попасть в квартиры для проверки оборудования сейчас удается в 89% случаев. Хозяева 11% квартир требования обеспечить проверку игнорируют.

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