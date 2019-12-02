Медан, Индонезия, , 14:22 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в округе Южное Тапанули индонезийской провинции Северная Суматра, сообщает информационный портал Detik.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии на своем официальном сайте объявило, что землетрясение произошло вечером 1 декабря примерно в 20:17 по местному времени.

«Эпицентр находился на суше в 22 км к северо-западу от Южного Тапанули на глубине 10 км», — говорится в заявлении агентства.

Издание отмечает, что местные жители почувствовали вибрацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября 2019 года землетрясение магнитудой 3 произошло вблизи туристического острова Бали.

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