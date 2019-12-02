Санкт-Петербург, , 14:22 — REGNUM Вслед за районными судами массовая эвакуация проходит в некольких торговых центрах и одной больнице Петербурга. Об этом сообщают очевидцы в одной из социальных сетей.

По данным горожан, к 14 часам дня эвакуированы ТЦ «Монпансье», «Академ-парк», «Академическая», «Мега-Дыбенко», «Июнь», «Заневский каскад» и «Охта-молл».

«С подъёмной парковки «Охта-молла» не выехать уже 15 минут», — написал один из очевидцев.

Кроме того эвакуирована и Елизаветинская больница.

«Заминирована, всех эвакуируют», — написал другой очевидец.

Напомним, как и всю прошлую неделю, злоумышленники рассылают сообщения о «минировании» с требованиями выплатить 120 биткоинов (более 57,5 млн рублей). Все это время подобные сообщения получали суды города, но в понедельник в список рассылки добавилось еще и редакция городского СМИ.

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