Пхеньян, , 14:34 — REGNUM Одиннадцать граждан Северной Кореи, арестованных во Вьетнаме, попросили не депортировать их обратно, об этом 2 декабря сообщает Reuters.

По данным журналистов, восемь женщин и трое мужчин пытались проникнуть на территорию Южной Кореи 23 ноября 2019 года, однако были арестованы.

Потенциальные перебежчики обратились в посольство Южной Корее, расположенное в Ханое, однако пока не получили ответа. Ввиду молчания со стороны дипломатического представительства, информация была доведена до СМИ.

По официальным данным, в 2019 году Северную Корею покинуло 771 человек с целью перебраться в Южную Корею, где, как им кажется, уровень жизни лучше. В настоящее время здесь проживает около 33 тыс. выходцев из КНДР.

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