Великий Новгород, 2 декабря 2019, 14:19 — REGNUM В городе Боровичи Новгородской области погибли два ребёнка — 16-летняя девочка и 11-летний мальчик. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России, о гибели детей стало известно 1 декабря.
Предварительно установлено, что в этот день в одной из квартир родители обнаружили без сознания дочь и сына, которые позднее, не приходя в сознание, скончались в больнице.
Следователи с привлечением специалистов проверяют газовое и вентиляционное оборудование. Рассматриваются все возможные версии произошедшего.
Проведены дополнительные осмотры квартиры и других жилых помещений, допрашиваются свидетели и очевидцы. Назначены все виды судебно-медицинских экспертиз и иные исследования для установления точной причины смерти детей.
«Семья, в которой случилась трагедия, характеризуется положительно», — отметили в следственном управлении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).