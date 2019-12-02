Великий Новгород, , 14:19 — REGNUM В городе Боровичи Новгородской области погибли два ребёнка — 16-летняя девочка и 11-летний мальчик. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России, о гибели детей стало известно 1 декабря.

Предварительно установлено, что в этот день в одной из квартир родители обнаружили без сознания дочь и сына, которые позднее, не приходя в сознание, скончались в больнице.

Следователи с привлечением специалистов проверяют газовое и вентиляционное оборудование. Рассматриваются все возможные версии произошедшего.

Проведены дополнительные осмотры квартиры и других жилых помещений, допрашиваются свидетели и очевидцы. Назначены все виды судебно-медицинских экспертиз и иные исследования для установления точной причины смерти детей.

«Семья, в которой случилась трагедия, характеризуется положительно», — отметили в следственном управлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).