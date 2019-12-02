Уфа, , 14:18 — REGNUM Волейболист «Урала» Алексей Спиридонов извинился за потасовку на детском спортивном турнире по теннису. Свои извинения 2 декабря спортсмен опубликовал на странице в Instagram.

По сообщению местных СМИ, 1 декабря восьмилетняя дочь спортсмена в Уфе выигрывала матч по теннису со счетом 2:0. Отец победительницы слишком громко поддерживал дочь, аплодируя ей. Поэтому судьи решили дисквалифицировать спортсменку.

Журналисты отмечают, что тогда Алексей Спиридонов якобы полез в драку, выкрикивая оскорбительные слова в адрес судей. 2 декабря волейболист принес извинения за этот инцидент на своей странице в Instagram.

По его словам, ему очень стыдно за его поведение и принесенный моральный ущерб всем присутствующим.

«Такого больше не повторится!!!», — написал спортсмен.