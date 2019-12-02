Санкт-Петербург, , 14:04 — REGNUM Возгорание в квартире в центре Петербурга, которое тушат спасатели днем 2 декабря, произошло не из-за повреждения газового оборудования. Об этом сообщила пресс-служба компании «ПетербургГаз».

Напомним, возгорание в жилой квартире дома 6/8 на 8-й Советской улице было обнаружено в понедельник около 12 часов дня.

Горело на шестом этаже в шестикомнатной коммунальной квартире и на чердаке. Общая площадь пожара составила 50 кв. метров, и к 13:22 мск пожар удалось локализовать. Ряд СМИ связывали пожар с хлопком газа, которое, якобы слышали очевидцы.

«Происшествие с газом не связано, горела жилая комната, газовое оборудование не повреждено», — отметили в пресс-службе ГРО «ПетербургГаз».

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