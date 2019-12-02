Бабаюртовский район, Дагестан, , 14:50 — REGNUM Пожар произошел сегодня, 2 декабря, в частном жилом доме в селе Туршунай в Бабаюртовском районе Дагестана. В результате происшествия погибли два человека — хозяева дома, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС России по республике.

Информация о возгорании поступила в чрезвычайное ведомство в 02:40. Потушить пожар удалось спустя полтора часа с привлечением восьми человек и двух единиц техники. Площадь возгорания составила 150 кв. м. Причина происшествия устанавливается.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 1 января в другом населенном пункте Бабаюртовского района Дагестана — селе Камилюх — возник пожар в частном доме, в результате которого погибли двое детей четырех и шести лет.