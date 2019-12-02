Уфа, , 13:57 — REGNUM Проверить работу нелегальных такси в Уфе, которые выполняют междугородние и межрегиональные перевозки, поручил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба главы республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, поводом такой проверки послужило дорожно-транспортное происшествие в Челябинской области на трассе Южноуральск — Магнитогорск, в котором погибли четыре человека, в том числе три жителя Сибая.

По словам мэра Сибая Рустема Афзалова, водитель «Лады» вез из Челябинска в Сибай людей, которые заказали машину с помощью сервиса BlaBlaCar.

Радий Хабиров поручил организовать проверку нелегальных такси, в том числе и через различные электронные сервисы, а также выявить и освободить площадки, которые облюбовали нелегальные перевозчики.

«Надо усиливать работу ГИБДД, транснадзора. Иначе так и будем терять людей», — сообщил глава Башкирии.