Смоленск, , 13:50 — REGNUM Доследственную проверку начали следственные органы по сообщениям об избиении шестиклассника в одной из школ Смоленской области, сообщили ИА REGNUM 2 декабря в пресс-службе СУ СКР.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области начата доследственная проверка по появившемуся в средствах массовой информации сообщению о том, что 12-летнему ребенку в Новодугинской школе Смоленской области подросток причинил телесные повреждения», — уточнили в СК.

Сообщения об избиении ребёнка другим школьником появились ранее в социальных сетях: мать пострадавшего мальчика написала, что подросток ударил её сына по лице и бросил на бетонный пол, в результате школьник получил повреждение позвоночника.