Бишкек, , 13:44 — REGNUM Министерство чрезвычайных ситуаций совместно со специалистами «Кумтор голд компани» ищут двух горняков, пропавших во время схода селевого потока на крупнейшем в Киргизии золоторудном месторождении «Кумтор». Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 2 декабря.

В поисково-спасательных работах задействованы 26 спасателей МЧС, 12 членов аварийно-спасательной команды «Кумтора», а также спецтехника и служебные собаки.

Также стало известно о том, что по факту чрезвычайного происшествия начато расследование, специалисты пытаются выяснить причины подвижки земляного отвала на руднике.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 1 декабря, утром произошла резкая подвижка северного отвала в долине ручья Лысый близ карьера золотого рудника «Кумтор» в Иссык-Кульской области Киргизии.

В это время в зоне обвала работали операторы горно-производственного отдела. После сигнала об эвакуации работников из опасной зоны выяснилось, что пропали двое сотрудников — машинист бульдозера Ж. Жунушов и мастер горного отдела О. Ишенбеков.

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