Анкара, , 13:53 — REGNUM Правоохранительные органы Турции изъяли 165 кг героина во время спецоперации, прошедшей в провинции Невшехир, расположенной в центре страны, об этом 2 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, запрещенные наркотические препараты находились в топливном баке грузовика, в жидком состоянии. В ходе операции были арестованы пять человек, подозреваемых в торговле наркотиками.

Напомним, Турция ведет активную борьбу с незаконным распространением запрещенных наркотических препаратов. Так, в 2018 году полиция изъяла около 17,3 тонны героина, арестовав свыше 1 тыс. 500 подозреваемых.

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