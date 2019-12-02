Воронеж, , 13:37 — REGNUM Следственные органы Воронежской области начали проверку по факту обнаружения тела двухмесячного мальчика. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 2 декабря.

Тело малыша без признаков жизни 29 ноября в квартире в посёлке Сомово Воронежа обнаружила 35-летняя мать ребёнка.

«Проведен осмотр тела новорожденного, видимых следов насильственной смерти не обнаружено, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти, опрошена мать и родственники погибшего, проводятся опросы медицинских работников, изъята медицинская документация, исследуются жилищно-бытовые условия. По предварительным данным, смерть новорожденного могла наступить в результате заболевания», — уточнили в следственных органах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ростовской области СК начал проверку по факту гибели ребёнка в процессе домашних родов.