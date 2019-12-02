Самара, , 13:39 — REGNUM Четырех глав сельских поселений Самарской области подозревают в хищениях бюджетных средств. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

По версии следствия, четыре главы сельских поселений Похвистневского района Самарской области подписали с руководством ЗАО «Энергетик» фиктивные муниципальные контракты на замену трубопроводов.

После этого, считают следователи, они подписали подложные акты якобы выполненных работ. Таким образом бюджету был нанесен ущерб 1 млн 782 тысяч рублей.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело на 18 эпизодов преступной деятельности по фактам хищений бюджетных денег, которые были выделены на программу по модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства.