Санкт-Петербург, , 13:34 — REGNUM К ранее эвакуированному Петродворцовому районному суду Санкт-Петербурге, присоединились Московский, Зеленогорский районные суды, а также городское издание «Фонтанка.ру». Об этом сообщает 2 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В настоящий момент специалисты осматривают Зеленогорский и Московский районные суды. Сотрудники и посетители эвакуируются.

«В дружной компании судов теперь Фонтанка.ру», — отметили в пресс-службе.

Напомним, 29 ноября сообщения с угрозами поступили в восемь районных судов Петербурга. Злоумышленники требовали 120 биткоинов (более 57 млн рублей). После осмотра помещений опасных предметов и веществ обнаружено не было. Вновь сообщения о «минировании» поступили в адрес нескольких судов Петербурга в понедельник. Три суда уже осмотрели спасатели, опасных предметов не обнаружено.

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