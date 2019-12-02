Кушва, Свердловская область, , 13:27 — REGNUM На Среднем Урале организация «Гарантия» и её директор оштрафованы за незаконную выдачу потребительских кредитов гражданам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Постановление мирового суда вступило в законную силу. Фирма «Гарантия» оштрафована на 100 тыс. рублей, а её руководитель на 20 тыс. рублей.

Отметим, что нарушения установлены в ходе прокурорской проверки. Свою деятельность организация осуществляла в городе Кушва, при этом ООО «Гарантия» не числится в реестре имеющих соответствующую лицензию кредитных учреждений.

Надзорные органы возбудили административное производство по ст. 14.56 КоАП РФ и вышли с иском в мировой суд, который был удовлетворён. Административный ответчик обжаловал постановление, но Кушвинский городской суд оставил его в силе.