Чебоксары, , 13:25 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении преступной группы из шести парней, которых обвиняют в вымогательствах, мошенничествах и кражах. В числе пострадавших — студенты, в отношении одного из них было совершено десять преступлений. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Перед судом предстанут шесть парней в возрасте от 18 до 22 лет. Следствие полагает, что с 2016 по 2018 год обвиняемые, применяя насилие либо угрожая его применением, вымогали у потерпевших деньги и имущество. Преступления были совершены в Чебоксарах, Цивильском и Янтиковском районах.

Следствием установлены десять пострадавших в возрасте от 15 до 24 лет, семеро из которых проживали в общежитии одного из чебоксарских колледжей. Ущерб оценивается в 110 тыс. рублей.

В управлении отмечают, что предъявлено 22 эпизода противоправных действий. Из них десять преступлений было совершено, как полагает следствие, в отношении одного пострадавшего.

В зависимости от роли и степени участия фигуранты уголовного дела обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 158, 159, 161 и 163 УК РФ («Кража», «Мошенничество», «Грабеж», «Вымогательство»). Каждому инкриминируется от трех до 14 эпизодов противоправных деяний. Дело направлено в Московский районный суд.

«Так как основная масса преступлений совершалась в отношении учащихся одного и того же колледжа неподалеку от общежития учебного заведения, а ряд обвиняемых имели непогашенные судимости, в органы внутренних дел, колледж и в администрацию города Чебоксары внесены представления», — сказал Олег Дмитриев, отметив, что в представлении обращено внимание на необходимость повышения эффективности работы по профилактике преступлений и защите прав обучающихся.

О каком именно колледже идёт речь, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Чувашии было завершено расследование уголовного дела в отношении шести человек, которых обвиняют в серии преступлений — похищении человека, самоуправстве и вымогательстве. Следствие полагает, что они вели незаконную деятельность по обналичиванию средств хозяйствующих субъектов на территории Чувашии и Татарии. Как установлено в ходе разбирательств, один из членов группы присвоил себе 3,5 млн рублей — в результате его похитили, вывезли в арендованный дом и там удерживали его, требуя 7 млн рублей.