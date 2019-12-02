Санкт-Петербург, , 13:17 — REGNUM Выборгский, Невский, Приморский районные суды Петербурга вернулись к работе после проверки сообщения о «заминировании». Об этом сообщает 2 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга. Тем временем угрозы в адрес других судов Петербурга продолжаются.

«Выборгский, Невский, Приморский районные суды эвакуированы. Все также требуют 120 биткоинов», — отмечали в пресс-службе.

Спустя час учреждения вернулись к работе, опасных предметов и веществ обнаружено не было. Однако ближе к обеду очередное сообщение поступило в адрес Петродворцового районного суда. В данный момент он также эвакуируется.

Напомним, на минувшей неделе сообщения о «минировании» поступили в восемь районных судов Петербурга. Злоумышленники требовали 120 биткоинов (более 57 млн рублей), иначе обещали «взорвать». Однако после осмотра помещений опасных предметов обнаружено не было. Вновь сообщения о «минировании» поступили в адрес нескольких судов Петербурга в понедельник, 2 декабря.