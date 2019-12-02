Санкт-Петербург, , 13:10 — REGNUM Пожар в квартире в центре Петербурга мог быть вызван хлопком газа, однако спасательные службы о причинах возгорания не распространяются.

В 11:45 мск 2 декабря поступило сообщение о пожаре по адресу 8-я Советская улица, дом 6/8. «Горит на шестом этаже в шестикомнатной коммунальной квартире, в комнате на площади 15 кв.м. Сведения о пострадавших уточняются», — отметили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

К ликвидации пожара привлечено семь единиц техники и 34 человека личного состава.

Спасателями удалось извлечь из огня одного человека, сейчас его осматривают врачи скорой помощи. Кроме того, эвакуированы 35 жильцов дома и 39 детей и 13 сотрудников детского сада, расположенного на первом этаже дома.