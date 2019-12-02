Архангельск, , 12:59 — REGNUM Пропавшая без вести в ноябре этого года 34-летняя жительница Онеги оказалась убитой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД, по подозрению в убийстве задержан ее сожитель.

По предварительным данным, в ночь с 29 на 30 ноября между мужчиной и женщиной произошел конфликт: он избил свою сожительницу, в результате чего она потеряла сознание. Вызывать «скорую помощь» мужчина не стал, опасаясь последствий в результате установления обстоятельств нанесения побоев. Он позвал на помощь своего знакомого, вместе с которым они пытались привести женщину в чувство. Не получив своевременную медицинскую помощь, она скончалась.

«В дальнейшем с целью сокрытия совершенного преступления злоумышленник с двумя своими знакомыми при помощи специально нанятого автомобиля-грузоперевозчика перевезли из другой части города к дому, где было совершено убийство, металлический контейнер, после чего поместили в него тело убитой женщины, обложили его дровами и подожгли», — сообщили в полиции.

Сначала задержанные не сознавались в совершении преступления, но позже под прессом собранных доказательств дали признательные показания. Все трое ранее привлекались к уголовной ответственности.

Следственный отдел Онеги возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание до 15 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.