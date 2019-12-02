Волгоград, , 12:56 — REGNUM Грузовая машина «Ман» сгорела на улице Автомагистральная в селе Орловка Городищенского района Волгоградской области, сообщили 2 декабря в пресс-службе регионального МЧС. В кабине большегруза обнаружили тело водителя.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть 1 декабря в 17:18. На месте происшествия спасатели обнаружили грузовик, горящий по всей площади. В 17:36 возгорание было ликвидировано, в кабине машины нашли сгоревшего водителя.

По данным информационного издания «Волга — Каспий», погибший был жителем Смоленска, причиной возгорания могла стать газовая горелка, обнаруженная в кабине.